McDonald’s cumple 40 años de compromiso, innovación y sabor en Venezuela

McDonalds Venezuela: Cuatro décadas de innovación y calidad

Arcos Dorados, el mayor franquiciante de McDonald’s en 21 países y territorios de América Latina y el Caribe, celebra los 40 años de operación de la marca en Venezuela. A lo largo de cuatro décadas, la cadena de restaurantes se ha posicionado como el gran referente en el segmento de comida rápida y actor clave en el primer empleo de calidad y formación juvenil, el apoyo a la producción nacional y el desarrollo social, mediante acciones que reducen el impacto medioambiental de sus locales y el refuerzo de la operación de la Casa Ronald McDonald.

Desde la inauguración de su primer restaurante el 31 de agosto de 1985 en El Rosal, Caracas, McDonald’s ha forjado un compromiso sólido con el futuro de Venezuela. La compañía ha sido un punto de partida profesional para miles de jóvenes venezolanos, ofreciéndoles un primer empleo formal, capacitación y oportunidades de crecimiento, dentro o fuera de la organización.

«A lo largo de cuatro décadas hemos acompañado a los venezolanos, ofreciendo productos con estándares internacionales, momentos memorables y una oportunidad de inserción laboral formal a miles de jóvenes. Celebrar 40 años en Venezuela es un verdadero hito para nosotros y nos impulsa a seguir construyendo un futuro prometedor en Venezuela”, sostuvo Luzmar Moret, directora general de Arcos Dorados Venezuela, quien tuvo en McDonald’s su primera experiencia laboral.

Para celebrar sus 40 años en el país, McDonald’s Venezuela organizó una serie de Coffee Parties, que han recorrido distintas ciudades y en los que han participado periodistas, creadores de contenido y público en general. Estas celebraciones, que tuvieron una excelente acogida en Barquisimeto, Valencia y Maracay, han sido diseñadas para compartir momentos inolvidables con los clientes que han acompañado a la marca a lo largo de su historia en suelo.

Dado el gran éxito de la iniciativa, la cadena de restaurantes extendió la celebración en lo que resta del año, sumando nuevas ciudades para que más venezolanos se unan a esta fiesta de aniversario.

Impulso a la Receta del Futuro

El empleo joven es uno de los pilares de su estrategia ESG «Receta del Futuro» y para fortalecerlo Arcos Dorados ha implementado programas educativos innovadores. A través de MCampus Comunidad, una plataforma gratuita con más de 45 cursos, ha brindado formación a más de 4.500 venezolanos hasta el cierre de 2024, empoderándolos con habilidades clave para el mercado laboral actual.

«La formación de los jóvenes es un pilar fundamental de nuestra estrategia, por lo que nos enorgullece ser un gran motor de primer empleo en el país. A través de distintas iniciativas, brindamos a los jóvenes las herramientas necesarias para que puedan impulsar su desarrollo personal y profesional”, afirmó Rafael Romero, gerente de comunicaciones corporativas de Arcos Dorados Venezuela.

En alianza con la Fundación Motores por la Paz, también ha impulsado las Olimpiadas Recreativas de Matemática y Lengua, fomentando la excelencia académica en los estudiantes de primaria y secundaria. Con esta iniciativa, se beneficiaron 2.000 alumnos de siete planteles de la zona occidental del país; en específico, 1.203 en Zulia; 387 en Barinas; 341 en Mérida, y 68 en Táchira.

Asimismo, el impacto de McDonald’s se extiende al ámbito social y de inclusión. En colaboración con la Casa Ronald McDonald y la Asociación Buena Voluntad, por medio del programa «Conectando Talento”, promueve la integración de jóvenes con discapacidad al mercado laboral.

Además, la compañía respalda con una gran recaudación anual a la Casa Ronald, brindando un hogar temporal a familias que viajan a la capital para que sus hijos reciban tratamiento médico. Desde hace 20 años, un promedio de 500 familias han sido atendidas anualmente en estos espacios de contención y acompañamiento.

En el plano económico, la marca ha demostrado un fuerte compromiso con la cadena de producción venezolana; a la vez que ha forjado alianzas con empresas locales y ha transferido conocimientos y estándares globales, lo que se traduce en que en la actualidad el 90% de los proveedores de McDonald’s Venezuela son nacionales, contribuyendo a la generación de empleo e innovación en las empresas aliadas.

Cuatro décadas de innovación y calidad

La innovación y la calidad han sido constantes a lo largo de la trayectoria de McDonald’s en Venezuela. La marca ha expandido su presencia a 17 estados del país, manteniendo altos estándares de calidad en sus ingredientes y procesos. Recientemente, amplió su menú con opciones como el Crispy Chicken Sandwich, el jugo Kaito 100% natural y ensaladas con vegetales frescos cultivados en el estado Mérida.

Para reafirmar su transparencia y calidad, la empresa invita a los consumidores a conocer de cerca sus operaciones a través de «Puertas Abiertas,» un programa único en su tipo. En lo que va de 2025, se han realizado más de 8.700 recorridos en los que los asistentes han observado de primera mano los procedimientos de calidad en la elaboración de su icónico menú.

Con cuatro décadas de historia, Arcos Dorados no solo celebra el legado de McDonald’s en Venezuela, sino que reafirma su compromiso con el futuro del país, apostando por el talento joven, la producción local y el bienestar de la comunidad, ¡son 40 años, juntos pa´ lo que sea!