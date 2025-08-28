Mastercard será Socio Oficial de Nombre del Equipo McLaren de Fórmula 1 a partir de 2026

Acceso sin precedentes para los aficionados mientras McLaren Racing anuncia a Mastercard como Socio Oficial de Nombre del Equipo McLaren de Fórmula 1 a partir de 2026

McLaren Racing anunció hoy que Mastercard será el Socio Oficial de Nombre del Equipo McLaren de Fórmula 1 a partir de la temporada 2026.

A partir de la próxima temporada, el equipo será conocido como el Equipo McLaren Mastercard Fórmula 1, marcando una nueva y emocionante era no solo para la alianza, sino también para los aficionados del equipo en todo el mundo. Esta colaboración extendida abrirá más oportunidades para que los fans disfruten de acceso exclusivo detrás de cámaras y experiencias únicas.

Cumpliendo su promesa de poner a los aficionados en primer lugar, Mastercard lanza “Team Priceless”, una iniciativa global que permitirá a los miembros de Papaya Fans acercarse al equipo y a la acción durante todo el calendario de carreras, y vivir un programa curado de actividades. En días de carrera seleccionados, los aficionados elegidos disfrutarán de experiencias increíbles, desde vueltas rápidas en pista hasta encuentros con los pilotos y experiencias Priceless que destacan la cultura local de la ciudad anfitriona. Pronto se anunciarán más detalles sobre Team Priceless y el proceso de selección.

Zak Brown, CEO de McLaren Racing, comentó: “No hay nadie más importante para nosotros que nuestros increíbles aficionados, así que no podría estar más emocionado de comenzar este nuevo capítulo de nuestra alianza con Mastercard con una promesa para nuestra Familia Papaya en todo el mundo: que seguiremos poniendo a nuestros fans en primer lugar, acercándolos aún más al equipo y ofreciéndoles experiencias increíbles. Mastercard es un socio fantástico que comparte nuestras pasiones y valores, así que tenerlos como socio de nombre nos brinda la plataforma perfecta para seguir avanzando dentro y fuera de la pista. No puedo esperar a ver cómo cobra vida Team Priceless en 2026.”

Raja Rajamannar, Jefe Global de Marketing y Comunicación de Mastercard, agregó: “Nuestra alianza se ha basado desde el primer día en poner a los aficionados en una posición de privilegio, y convertirnos en el socio oficial de nombre del Equipo McLaren de Fórmula 1 lleva ese compromiso al siguiente nivel. McLaren Racing representa la cúspide de la innovación, precisión y rendimiento, valores que reflejan los nuestros mientras rompemos barreras y ofrecemos experiencias ganadoras. Colaboraciones como Team Priceless reflejan esos valores y ofrecen a los fans mucho que esperar para esta temporada y muchas más.”

McLaren Racing fue fundada por el piloto Bruce McLaren en 1963. El equipo participó en su primera carrera de Fórmula 1 en 1966. Desde entonces, McLaren ha ganado 21 campeonatos mundiales de Fórmula 1, 200 Grandes Premios de Fórmula 1, las 500 Millas de Indianápolis en tres ocasiones, y las 24 Horas de Le Mans en su primer intento.

McLaren Racing compite en cinco categorías de automovilismo. El equipo participa en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA con los pilotos de McLaren F1 Lando Norris y Oscar Piastri; en la NTT INDYCAR SERIES con los pilotos de Arrow McLaren Pato O’Ward, Nolan Siegel y Christian Lundgaard; y en la F1 Academy con Ella Lloyd, miembro del programa de desarrollo de pilotos. El equipo también compite en el Campeonato de Sim Racing de F1 bajo el nombre McLaren Shadow.

McLaren es un referente en sostenibilidad dentro del deporte y es signatario del Compromiso de Acción Climática de las Naciones Unidas para el Deporte. Está comprometido con alcanzar emisiones netas cero para 2040 y con fomentar una cultura diversa e inclusiva en la industria del automovilismo.