VNET lanza Pley, su plataforma de streaming

Pley reúne más de 100 canales de TV en vivo, videos on demand (VOD) y permite la integración con otras plataformas de streaming en una sola aplicación.

VNET, empresa 100% venezolana que conecta al país con el mundo, continúa consolidando su proceso de expansión y crecimiento con una propuesta que combina innovación tecnológica, expansión de su red de fibra óptica y productos diseñados para transformar la experiencia digital en los hogares. En este contexto, la compañía lanzó durante la Feria de Telecomunicaciones más grande de Venezuela, Fitelven 2025; Pley, una plataforma de entretenimiento digital (IPTV) que concentra en un sólo lugar todos los canales televisión en vivo, miles de películas, series a la carta y servicios de streaming favoritos, para ampliar las posibilidades de disfrute y conexión de sus suscriptores.

Como parte de su posicionamiento, esta nueva oferta de VNET llega acompañada de la campaña “Strimindo Streaming” que refleja a través de una comunicación jovial y llena de humor la esencia de la plataforma e invita a sus usuarios a que le den Pley a lo mejor en deportes, series y películas.

Pley se basa en plataformas tecnológicas robustas, seguras y escalables, que garantizan una experiencia fluida, estable y en constante evolución. Su diseño responde a las tendencias globales de consumo de entretenimiento, integrando contenidos para todos los gustos con la facilidad que brinda la red de fibra óptica de VNET.

“La conectividad de hoy no se trata solo de navegar, sino de vivir experiencias. El tiempo de nuestros usuarios vale oro y no queremos que luchen con la tecnología, sino que accedan al contenido que realmente quieren ver, sin complicaciones ni demoras; por eso diseñamos una plataforma para que nuestros usuarios disfruten de todo el contenido cuándo y dónde quieran, así como desde cualquier dispositivo. Con Pley damos un paso más en nuestro propósito de crear la red de posibilidades, ofreciendo a los hogares venezolanos una ventana al entretenimiento global, con tecnología de vanguardia y la calidad que nos caracteriza», afirmó José Alejandro González, VP de Relaciones Institucionales de VNET.

“Con planes que van desde tan sólo $2.99 hasta un plan Pro que oscila en el orden de $14,99 y que pueden ser pagados en Bolívares, Vnet ofrece a sus suscriptores Pley para que disfruten de canales en vivo, tres pantallas en simultáneo, 10 dispositivos, acceso a VOD y motorplay y otros recursos dependiendo de la elección” informó José Alejandro González.

VNET es la primera empresa venezolana que sostiene su plataforma de entretenimiento en Toolbox, principal proveedor en el continente de servicios de streaming y en el que se soportan más de 300 actores clave en América Latina.

Con este lanzamiento, VNET reafirma su papel como un actor clave en la transformación digital de Venezuela. La compañía no solo conecta hogares y comunidades, sino que impulsa un ecosistema de innovación que abre infinitas oportunidades a través de La Red de Posibilidades.