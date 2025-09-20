Primer Taller de Telecomunicaciones fortalecela cobertura periodística del sector

Periodistas con larga trayectoria organizaron el primer taller de telecomunicaciones

Con el objetivo de formar a un grupo de comunicadores sociales y ofrecerles herramientas para contar historias tecnológicas, se celebró con éxito el Primer Taller de Telecomunicaciones para Periodistas, avalado por la Universidad Monteávila (UMA). El evento fue una iniciativa de los periodistas Alcides León, Iván Méndez, Fran Monroy y Jorge Espinoza, destacados profesionales del sector.

En el Primer Taller de Telecomunicaciones para Periodistas, cinco expertos de gran trayectoria compartieron su conocimiento: Dr. José Pirrone, ingeniero electrónico y director de la Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones de la UCAB; Alfredo Avendaño y George Sangronis, ingenieros con 35 años de experiencia gerencial en el sector y docentes en la UMA; Luis Emilio Suberviola, decano de la Facultad de Ingeniería de la UMA; y Leonardo A. Cabrera, ingeniero electrónico con especialización en inteligencia artificial.

Juntos, estos ponentes cubrieron una amplia gama de temas, desde la gestión y la regulación hasta las tecnologías de vanguardia. El taller abordó desde los conceptos fundamentales hasta las tendencias más disruptivas que están definiendo el futuro del sector, como el 5G, la Inteligencia Artificial (IA) y el Internet de las Cosas (IoT).

La jornada brindó a los comunicadores un recorrido fascinante por el mundo de las telecomunicaciones, empezando por lo más básico: la infraestructura. Los expertos explicaron cómo la señal de internet viaja desde los cables submarinos de fibra óptica que nos conectan con el mundo, hasta las radiobases que hacen posible nuestras llamadas y datos. Quedó claro que, si bien la fibra óptica existe hace tiempo, su llegada masiva directo a los hogares (FTTH) es lo que realmente ha transformado la conectividad en el país.

También se exploró el mundo de las tecnologías emergentes. Se desmitificaron algunas ideas erróneas sobre el 5G, destacando que su verdadera magia no es solo la velocidad, sino su capacidad de respuesta casi instantánea. Esto es lo que permite que tecnologías como la telemedicina o los vehículos autónomos se conviertan en una realidad. Además, se presentó el Acceso Fijo Inalámbrico (FWA) como una solución inteligente para llevar internet de alta velocidad a esas zonas a las que no llega la fibra.

Se abordó la increíble sinergia entre el Internet de las Cosas (IoT) y la Inteligencia Artificial (IA). Los dispositivos inteligentes, desde tu reloj hasta los equipos de una fábrica, generan una cantidad masiva de datos que, en manos de la IA, se convierten en un motor para entender patrones y crear soluciones increíbles. Con esta explosión de información, la seguridad y la privacidad se vuelven más importantes que nunca, y los expertos enfatizaron la necesidad de proteger cada paso del proceso.

Concluyendo el evento, la conversación giró hacia una reflexión profunda sobre la evolución del periodismo tecnológico en Venezuela, el rol de la nueva generación de comunicadores y la responsabilidad que conlleva informar sobre un sector tan dinámico y complejo, así como conceptos que debe entender un periodista para comunicar de manera apropiada. Para finalizar, se le hizo un reconocimiento por su trayectoria a Froilán Fernández, quien cumple 40 años como periodista en la fuente de tecnología.

Esta iniciativa contó con el patrocinio de marcas como: Vnet, Bancaribe, Movilnet, Samsung y Sillicon Valley Zenith Hub y el apoyo institucional de la UCAB y la UMA. Este taller está enmarcado dentro de una cobertura independiente y multiformato de Fitelven 2025, que además cuenta con el soporte de Movistar, Digitel, ESET y Venemergencia.