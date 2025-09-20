Juan Carlos Sánchez se despide de Digitel tras 16 años de trayectoria

Juan Carlos Sánchez se depide de Digitel

Tras 16 años de destacada trayectoria en la organización, Juan Carlos Sánchez, vicepresidente de Publicidad y Eventos, emprenderá nuevos caminos en su vida profesional.

Durante este período, Sánchez ocupó posiciones de gran responsabilidad, liderando áreas estratégicas como mercadeo, ventas, nuevos negocios, publicidad y eventos. Su contribución fue determinante en la consolidación de iniciativas que fortalecieron el posicionamiento de la marca en el mercado venezolano y acompañaron la evolución de la empresa en un entorno altamente competitivo y dinámico.

Su gestión se distinguió por la visión estratégica, la capacidad de adaptación a los cambios y el impulso constante de proyectos orientados a la innovación y al desarrollo de la compañía. Estas cualidades permitieron avanzar en la construcción de una organización más sólida y preparada para responder a las exigencias del sector de telecomunicaciones, aportando valor tanto a clientes como a aliados y a la sociedad en general.

La Junta Directiva y la presidencia ejecutiva de Digitel, reconocen con especial aprecio los aportes realizados por Juan Carlos Sánchez durante estos años de servicio, en los que supo combinar liderazgo, creatividad, compromiso y profesionalismo, para contribuir al cumplimiento de los objetivos corporativos.

La organización le desea el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, y reitera su agradecimiento por la huella profesional que deja en la historia de Digitel.