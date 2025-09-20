lunes, septiembre 29

Juan Carlos Sánchez se despide de Digitel tras 16 años de trayectoria

Tras 16 años de destacada trayectoria en la organización, Juan Carlos Sánchez, vicepresidente de Publicidad y Eventos, emprenderá nuevos caminos en su vida profesional.
Durante este período, Sánchez ocupó posiciones de gran responsabilidad, liderando áreas estratégicas como mercadeo, ventas, nuevos negocios, publicidad y eventos. Su contribución fue determinante en la consolidación de iniciativas que fortalecieron el posicionamiento de la marca en el mercado venezolano y acompañaron la evolución de la empresa en un entorno altamente competitivo y dinámico.
Su gestión se distinguió por la visión estratégica, la capacidad de adaptación a los cambios y el impulso constante de proyectos orientados a la innovación y al desarrollo de la compañía. Estas cualidades permitieron avanzar en la construcción de una organización más sólida y preparada para responder a las exigencias del sector de telecomunicaciones, aportando valor tanto a clientes como a aliados y a la sociedad en general.
La Junta Directiva y la presidencia ejecutiva de Digitel, reconocen con especial aprecio los aportes realizados por Juan Carlos Sánchez durante estos años de servicio, en los que supo combinar liderazgo, creatividad, compromiso y profesionalismo, para contribuir al cumplimiento de los objetivos corporativos.
La organización le desea el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, y reitera su agradecimiento por la huella profesional que deja en la historia de Digitel.

